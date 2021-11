Panico: “D’accordo con Italiano, da allenatore non si stacca mai con la testa. Stiamo lavorando per uscire da questo momento complicato. Contro il Brescia in Coppa Italia obbligatorio vincere”

Anche Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina Femminile, ha preso parte alla diretta social insieme ai mister Vincenzo Italiano e Alberto Aquilani: “A Italiano ruberei qualche punto in classifica. Da allenatrice sono una molto esigente, perfezionista, mi piace che le cose vadano nel verso giusto. Pretendo da tutti il massimo impegno e che le mie giocatrici diano tutto per questa maglia. Giocando attaccante da calciatrice vedevo il campo in modo parziale e il calcio in modo diverso. Dalla panchina la visione è tutt’altra. Condivido il pensiero di mister Italiano: da allenatore non si stacca mai con la testa. Da giocatrice invece alle volte mi capitava di allenarmi pensando anche ad altro. Un allenatrice questo non può permetterselo”.

Panico ha poi aggiunto: “Stiamo cercando di coinvolgere dei professionisti che ci aiutino ad uscire da questo momento così complicato per noi, sia dal punto di vista psicologico, sia dal punto di vista tecnico. Contro il Brescia sabato in Coppa Italia dovremo vincere. Veniamo da tre sconfitte consecutive e abbiamo necessità di essere più concrete”.