Panico e Sabatino concordano: “Vittoria preziosa ma c’è ancora tanto da lavorare”

Al termine della partita di questo pomeriggio contro il Brescia, vinta per 0-2, il tecnico della Fiorentina Femminile Patrizia Panico ha commentato la prestazione della sua squadra ai canali ufficiali del club viola. Queste le sue parole:

“Alle ragazze avevo detto di far girare la palla più velocemente questo perche con una squadra come loro, molto chiusa difensivamente, se la palla continuava a girare lentamente avevamo difficoltà a trovare gli spazi. Ho chiesto loro di smarcarsi di più anche negli spazi, piuttosto che venire in contro al portatore di palla ostruendo i pochi spazi disponibili. Serviva più intensità nella manovra perchè era troppo lenta, non arrivavamo coi tempi giusti nel recupero palla, ho chiesto semplicemente loro di fare quello per cui lavoriamo durante la settimana. Abbiamo fatto un bel secondo tempo, ma il percorso di crescita di questa squadra è ancora lungo. Gli spunti di questa partita? Di buono c’è il risultato, le reti di Martina Piemonte e di Daniela Sabatino, abbiamo creato diversi occasioni da rete, abbiamo poi fatto giocare tante giocatrici che in precedenza avevano Trovato poco spazio. Per quanto riguarda il resto c’è ancora tanto da lavorare. Dobbiamo ancora migliorarci in alcune situazioni di gioco: non forzare troppo i passaggi, migliorare la circolazione di palla e smarcamenti. Abbiamo ancora tanto da fare”.

Anche il centravanti viola Daniela Sabatino, autore della seconda rete della Fiorentina, ha commentato la sfida:

“Siamo soddisfatte della vittoria ma non della prestazione, questo perchè all’inizio eravamo molto lente. Poi il mister è intervenuto per darci una scossa e credo si sia visto poi in campo la voglia di portare a casa la vittoria. C’è comunque ancora tanto da lavorare. Portiamo a casa la vittoria e i tre punti. Qui a Brescia ho trascorso 8 anni bellissimi, per me qui è casa. Ringrazio il presidente, Cisari, tutta la società perche nonostante la rivalità ancora una volta mi hanno fatto sentire il loro calore. Sono nel mio cuore non li dimenticherò mai”.