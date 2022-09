Panico: “Ho visto una bella Fiorentina, potevamo chiuderla prima. Pareggio risultato più giusto”

Questo pomeriggio il tecnico della Fiorentina Femminile Patrizio Panico, al termine della partita contro la Roma, ha commentato la prestazione della sua squadra. Queste le sue dichiarazioni:

“E’ stata una partita bella ed intensa dove la Fiorentina è riuscita a giocare con cattiveria e determinazione, esprimendo anche un buon gioco, contro una squadre molto forte che ha lavorato negli anni per arrivare a questi livelli. Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per chiudere la partita: con questo tipo di squadre devi essere cinico perchè ogni occasione è d’oro e non si sa mai se potrà ricapitare nel corso della partita. Anche nel secondo tempo, nonostante avessimo preso gol dopo pochi minuti, siamo comunque riuscite a restare in partita. E’ vero che gli abbiamo concesso più campo a loro ma era una cosa preventivata in partenza, però anche noi abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiare la partita. Secondo me sarebbe stato anche giusto. Adesso servirà voltare pagina, lavoreremo per capire gli errori e dove sono stati commessi ma appoggio e carattere sono stati quelli giusti quindi dovremo abituarci a giocare partite di questo livello. In alcune situazioni si dee leggere meglio le circostanze, essere più preparate ad affrontare determinate situazioni in campo contro avversari di questo tipo”.