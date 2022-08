Panico: “I confronti con Italiano sono costanti. La Fiorentina col Viola Park ha intrapreso una strada importante”

L’allenatore della Fiorentina Femminile, Patrizia Panico, intervistata da Il Messaggero all’indomani della conclusione dei Campionati Europei giocati dalle donne, ha anche parlato della condizione del movimento calcistico italiano: “Le strutture sono la priorità. Servono impianti per allenarsi e stadi adeguati. Bisogna essere realisti: il problema riguarda anche il settore maschile e quindi non si può pensare di risolvere la questione in poco tempo, ma bisogna partire da qui. La Fiorentina, con la costruzione del Viola Park, ha intrapreso una strada importante“.

Poi ha aggiunto: “La proprietà statunitense ha a cuore il calcio femminile e non solo su questo tema. C’è un rapporto di collaborazione, direi persino di continuazione, con il settore maschile. I rapporti e i confronti con l’allenatore Vincenzo Italiano sono costanti“.