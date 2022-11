Panico: “Il Milan può vincerle tutte, ma noi abbiamo grande entusiasmo. Servirà qualche sacrificio in più per arrivare ai vertici”

L’allenatrice della Fiorentina Femminile Patrizia Panico ha parlato ai canali ufficiali ACF Fiorentina, alla vigilia dell’importante gara contro il Milan: “Abbiamo fatto un grandissimo girone d’andata. A Moena nessuno si sarebbe aspettato l’attuale terzo posto. Sarà molto difficile confermare quello che è stato fatto finora; servirà qualche sacrificio in più per arrivare ai vertici“.

Sulla prossima sfida: “Non penso che le partite, tra andata e ritorno, possano somigliarsi fin troppo. Il Milan è una squadra in grado di battere chiunque; arriva a Firenze con l’idea di vincerle tutte, per competere per lo Scudetto. Noi ci arriviamo con consapevolezza dei propri mezzi, con entusiasmo. Siamo una buona squadra, che non ci sta a perdere, questo mi è piaciuto tanto”.

E conclude: “Mi fa piacere che il pubblico abbia risposto alla grande, contro l’Inter. Trasmettere la passione che viviamo anche all’esterno è motivo di grande orgoglio. Le ragazze possono solo trarne vantaggio”.