Panico: “Non è stato facile gestire tutte le emozioni contrastanti, ma dentro di me ero sicura delle ragazze. Un campionato che è finito come era iniziato: soffrendo”

L’allenatrice della Fiorentina Femminile Patrizia Panico ha commentato la vittoria delle sue ragazze per 1-0 contro il Pomigliano, che è valsa l’aritmetica salvezza. Di seguito le parole dell’ex attaccante viola riportate dai canali ufficiali della società:

“E’ stato difficile gestire tutte le emozioni, soprattutto in me: paura, felicità alla fine… è difficile anche da descrivere. Dentro di me però ero sicura perché avevo visto le ragazze cariche, motivate, con uno spirito bellissimo. E’ stata una delle ultime partite in cui ho vista la squadra compatta per portare a casa questa salvezza”.

E ancora: “Abbiamo iniziato il campionato soffrendo e lo stiamo finendo allo stesso modo, però ci serve per crescere. Soffrire aiuta dal punto di vista della crescita caratteriale. Ringraziamo il tifo che ci è sempre stato vicino. Adesso vogliamo finire con una vittoria a Firenze”.