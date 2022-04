Panico non perde la fiducia: “Squadra che lotta sempre, un peccato perdere le partite così”

Questo pomeriggio il tecnico della Fiorentina Femminile Patrizia Panico, al termine della sconfitta casalinga contro la Roma, ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni dei canali ufficiali del club gigliato. Queste le sue parole:

“Ho visto una squadra che ha affrontato la seconda della classe con un atteggiamento giusto: con cattiveria, coraggio e determinazione. E’ un vero peccato perchè a 3 minuti dalla fine pensavamo che questo pareggio potesse essere nostro. Mi dispiace veramente per le ragazze che avrebbero meritato di uscire dal campo con maggiori soddisfazioni. Le prossime due partite? CI aspettano due partite fondamentali per cercare di ottenere la salvezza e la permanenza in Serie A. Saranno due partite difficili, come lo certamente stato oggi, per aspetti diversi però quello che vedo io è una squadra che, nonostante non riesca a far punti, lotta su ogni pallone e che vuole raggiungere la salvezza il prima possibile a prescindere da chi si troverà davanti”.