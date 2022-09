Panico non sottovaluta il Parma: “Quest’anno siamo forti ma serve il giusto atteggiamento”

Quest’oggi l’allenatore della Fiorentina Femminile Patrizia Panico, alla vigilia della partita contro il Parma, ha parlato ai canali ufficiali del club per fare il punto della situazione in casa viola dopo appena due partite di campionato. Questo un estratto delle sue parole:

“Il Parma è una squadra nuova ed ha un grandissimo entusiasmo, e in queste due partite lo ha dimostrato giocando due ottime gare. Lo conosciamo poco ma quello che sappiamo ha dei valori e dei singoli importanti. Gioca bene a calcio è una squadra che un gioco spesso molto propositivo. Dovremo affrontare una partita del genere con la massima attenzione e la massima concentrazione sapendo che abbiamo a disposizione un gruppo di calciatrici forti e valide che sicuramente, chiunque poi scenderà in campo, darà il massimo per portare a casa i tre punti. Abbiamo iniziato bene queste prime due partite ma questo non vuol dire che dobbiamo rilassarci, anzi dobbiamo continuare questo trend: con la stessa mentalità, con la stessa determinazione, con la stessa cattiveria e con la voglia di portare tutti insieme i tre punti a casa. Anche con il Parma dovremo avere questo atteggiamento. Giocare alle 12:30 non è un grande orario, penso che ci rimetta lo spettacolo perché a quell’orario non si riesce a trovare grande intensità”.