Panico: “Stiamo facendo un grandissimo percorso, vincere a Parma sarebbe la ciliegina. Oggi totalmente in controllo della gara”

Soddisfatta Patrizia Panico, allenatrice della Fiorentina Femminile dopo la vittoria per 3-2 sul campo del Como. Queste le sue parole al media ufficiale viola:

“E’ una partita bella, giocata bene, una buona prestazione di tutte e totalmente in controllo per gran parte della gara. Poi è chiaro che il Como non molla mai, l’abbiamo visto in tanti risultati ribaltati in precedenza. Sono usciti fuori loro nel finale, ci sta pagare un po’ di stanchezza e non ritrovare un po’ di distanze quando si fanno tanti cambi. La squadra ha portato a casa quello che doveva portare. Parma? Dobbiamo affrontare tutte le partite con questo spirito, di sacrificio, di impegno. A Parma sarà un’altra battaglia, un’altra sfida importante, ci teniamo a finire il 2022 in un certo modo. Le ragazze stanno facendo un grandissimo percorso e sarebbe mettere la ciliegina sulla torta vincere a Parma”.