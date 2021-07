Panico: “Vi svelo perché ho scelto la Fiorentina. Il mio motto è ‘attaccare bene e difendere benissimo’”

Il nuovo tecnico della Fiorentina Femminile, Patrizia Panico, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione.

Queste le sue parole: “Arrivo a Firenze con una voglia pazzesca: ho scelto la Fiorentina perché qui ho interrotto il percorso da giocatrice senza vincere niente. Comincio quest’avventura come se riprendessi quel percorso lì. Motto? Scelgo l contrario di quello di Italiano: ‘attaccare bene e difendere benissimo’. Sto studiando la squadra, abbiamo dei margini di miglioramento importanti: c’è chi può e deve dare di più”.

Continua così la Panico: “La Juventus è la squadra favorita, ma anche le altre si stanno rinforzando. Ci metto dentro anche la Fiorentina: per me abbiamo un organico importante. Viola Park? E’ un progetto che ci affascina. Anche allenarci al centro sportivo Davide Astori è per noi un privilegio, mi auguro che si possano mettere le basi per creare un bel settore giovanile”.