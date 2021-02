Paolillo: “Commisso deve puntare a entrare in Lega Calcio, nella politica del calcio italiano c’è un muro di gomma”

L’ex dirigente dell’Inter Ernesto Paolillo ha parlato a Radio Bruno. Queste le sue parole sulla situazione societaria viola: “Sono stato molto felice dell’arrivo in Italia di Rocco Commisso, lo stesso vale per gli altri proprietari americani, vogliono portare un cambiamento. Lo stadio di proprietà ovviamente porterebbe utili. Devono però puntare ad arrivare in Lega, sennò rischiano di rimanere imbrigliati. Nella politica del calcio italiano c’è un muro di gomma”.

