Paolillo: “La Fiorentina è una squadra forte. Lo stadio è indispensabile, Commisso ha ragione”

L’ex amministratore delegato dell’Inter, Ernesto Paolillo, è intervenuto a Lady Radio: “La Fiorentina è forte, è una bella squadra. Contro il Torino ha dimostrato di voler far bene. L’Inter, invece, ha fatto capire di voler competere per lo Scudetto e dovrà partire bene per non perdere subito punti importanti. Stadio? E’ indispensabile, Commisso ha ragione e lo vediamo bene con la Juventus. Da quando hanno fatto lo stadio, i bianconeri vincono sempre il campionato: sarà anche un caso, ma è così. In Inghilterra e Germania tutte le squadre hanno lo stadio di proprietà: fa la differenza, è innegabile. Salary cap? In Europa è destinato a rimanere un sogno perché nel nostro continente c’è la libera circolazione del lavoro e non è possibile introdurre un tetto ai salari”,

