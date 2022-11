Ernesto Paolillo, ex dirigente dell’Inter, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Non ci sono controlli adeguati da parte della Federazione e della Covisoc, dal fallimento del Parma non è cambiato nulla e il calcio non ha fatto passi avanti dal punto di vista della giustizia amministrativa”.

Poi sulla gestione viola, ha proseguito: “Quella di Commisso è un’ottima gestione, mi dispiace solo che non venga aiutato in Lega, nessuno si schiera con lui. Probabilmente non fa comodo a molti”.