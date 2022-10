Papa Waigo: “Quest’anno si vede che le squadre sanno come affrontare la Fiorentina. Jovic e Cabral…”

Il doppio ex di Lecce e Fiorentina Papa Waigo, ha parlato della partita di stasera a Radio Bruno. Queste le sue parole:

“Per i viola non sarà facile a Lecce. Il Via del Mare sarà molto caldo e la squadra giallorossa ci tiene a fare bella figura. In questa stagione si vede che le squadre avversarie sanno come affrontare la Fiorentina e giocatori come Jovic si devono ambientare. Cabral? La Fiorentina di dà tanto, ma lui gli deve rendere altrettanto. Se c’è un attaccante che fa la differenza, deve trovare minuti in campo”.