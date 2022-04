Papa Waigo: “Sono molto legato alla Fiorentina, mi piacerebbe poter dare ancora qualcosa alla società. Italiano? Lo ammiro, è un vero maestro”

L’ex giocatore della Fiorentina Papa Waigo ha parlato a Radio Bruno Toscana, partendo dal gol che segnò contro la Juve nella famosa vittoria per 3-2 a Torino nel 2008: “Quella vittoria riassume la bellezza del calcio. Ci sono momenti e tempi giusti per rimanere nella storia. Il calcio è fatto anche di ricordi, grazie a quel goal sono rimasto nel cuore dei tifosi viola. Sono molto legato alla Fiorentina, mi è rimasta nella pelle, mi piacere poter dare ancora qualcosa a questa società”.

E poi ha aggiunto: “Da tempo si aspettava una Fiorentina che giocasse come sta facendo con Italiano. A Verona era il mio capitano, già lì era un allenatore in campo. E’ una persona rispettosa, da vero maestro aiuta molto i giovani. Una cosa che può sembrare banale e che invece mi piace di Italiano è che a volte va in panchina in tuta. Significa che è dentro la partita, quasi come fosse in campo anche lui”.