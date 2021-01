Papu Gomez resta nei discorsi di mercato della Fiorentina. L’argentino intenzionato ad aprire a un’ipotesi viola

La Fiorentina ancora non si è mossa in entrata per quel che riguarda il mercato. Su La Nazione di stamani si legge che il nome del Papu Gomez resta nei discorsi di mercato del club viola che è confortato dal fatto che l’Atalanta è intenzionata a liberarsi dell’argentino, ma non per rafforzare una delle dirette concorrenti nella lotta per le posizioni nobili della classifica.

Il numero 10 nerazzurro non vuole andare all’estero e adesso, riporta la fonte citata, pare intenzionato ad aprire a un’ipotesi viola.