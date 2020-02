Paquetà all’ultima spiaggia contro la Fiorentina. E chissà che in estate…

Lucas Paquetà sembra proprio non convincere Pioli e l’ambiente Milan. Anche contro il Torino, eccezion fatta per il lampo sul gol di Rebic, non si è fatto quasi mai vedere. Tutto questo nonostante fosse stato schierato nel ruolo a lui più congeniale, ossia quello di trequartista. Tuttavia, a causa della probabile assenza di Calhanoglu, Paquetà potrebbe avere una nuova occasione contro la Fiorentina. Quella Fiorentina a cui durante questa estate il brasiliano era stato accostato, nel momento in cui sembrava dover lasciare il Milan. Per Paquetà sarà una sorta di ultima spiaggia, anche se difficilmente la società rossonera potrà cambiare il suo giudizio in vista della prossima stagione. E chissà che quella che nel mercato invernale è stata solo una voce, in estate non possa diventare qualcosa di più…