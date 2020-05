Paquetà “apre” alla Fiorentina

Dopo l’offerta presentata dalla Fiorentina in Gennaio, e prontamente respinta dal Milan, il centrocampista brasiliano Lucas Paquetà è rimasto in testa alla lista degli obiettivi di Daniele Pradè. Sono passati pochi mesi e la situazione del classe ’97 al Milan sembra essere però totalmente cambiata. Secondo quando riportato da calciomercato.com, nelle ultime ore gli agenti del calciatore avrebbero manifestato in piu riprese al giocatore il forte interesse dei viola e il giocatore avrebbe espresso la sua totale disponibilità per trasferirsi a Firenze. Adesso ai dirigenti viola toccherà il compito di convincere il Milan ad abbassare le pretese.