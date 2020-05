Paquetà e De Paul nel mirino della Fiorentina… ma non servirebbe piuttosto un regista come si deve?

Salvo soprese, e a maggior ragione se verrà confermato Iachini, la Fiorentina il prossimo anno giocherà con un centrocampo a tre. Di conseguenza, due posti appaiono già occupati da Castrovilli e Amrabat, così che rimarrebbe scoperta la casella del regista. A cosa servirebbero dunque degli acquisti come Paquetà e De Paul? Sicuramente ad alzare il tasso tecnico, soprattutto con l’argentino che si è dimostrato giocatore completo. Sicuramente ad ampliare la rosa, visto che avere anche delle alternative all’altezza è importante per puntare in alto. Ma non bisogna dimenticare che acquisti del genere comporterebbero investimenti importanti. E davvero la Fiorentina potrebbe spendere così tanto per dei ruoli in cui in un certo senso è già coperta? Difficile pensarlo, soprattutto se un regista di livello manca ormai da anni in quel di Firenze. Stando a queste considerazioni cadono un po’ le certezze, o pseudo tali, che riguardavano un ritorno di fiamma per De Paul o un tentativo per Paquetà. I soldi a Commisso non mancano, è vero, ma vanno usati con intelligenza e dando la precedenza alle priorità. E in questo momento la priorità della Fiorentina si chiama regista, direttore del gioco, possibilmente di alto livello.