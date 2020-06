Paquetà intanto dà spettacolo a Milanello e Pioli pensa di reintegrarlo. Ma non sarà lui a decidere il suo futuro

Tra infortuni e squalifiche, il Milan che prepara la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus di venerdì prossimo sta facendo sempre più affidamento su Lucas Paquetà. Da Milanello infatti, trapelano esperimenti di 4-2-3-1 con il brasiliano sulla trequarti, quindi nel suo ruolo e non da mezzala. Nel match interno di oggi Paquetà ha segnato anche una doppietta, mostrandosi tra i più in forma insieme a Bonaventura. Sul futuro del classe ’97 però, a decidere sarà molto probabilmente Ralf Rangnick, candidato forte a subentrare a Pioli: lo spiraglio per la Fiorentina insomma, potrebbe rimanere aperto.

