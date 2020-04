Paquetà mette in dubbio il Milan ma non pensa alla Fiorentina: ora lo stuzzica il Portogallo

A gennaio poteva essere una sorta di scommessa per la Fiorentina, per cercare il rilancio dopo diversi mesi bui, che l’avevano portato in panchina. Per Lucas Paquetà la seconda stagione in Italia, la prima dall’inizio, si è rivelata molto complessa e solo la sua mancata volontà di trasferirsi in prestito ha frenato l’affare tra club viola e rossonero. Sul brasiliano nel frattempo si è fiondato il Benfica, come riportato da Calciomercato.com, e Paquetà ci sta pensando, in attesa di capire anche che ne sarà del Milan a livello societario. Il suo futuro potrebbe essere in Portogallo, se i lusitani troveranno un accordo vicino ai 28 milioni di euro richiesti: il treno Fiorentina invece sembra già passato oltre.