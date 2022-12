Paradosso Ikonè

Quattro gol segnati da Jonathan Ikoné tra Arezzo (uno) e Always Ready (tre): dice, avversari deboli e anche il discorso intanto è un po’ debole, poi perde di consistenza del tutto o quasi pensando che l’esterno francese è uno che nei suoi dieci mesi di Fiorentina ha dimostrato di avere un problema più degli altri. Quello del rapporto con il gol.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, questione di mancanza di concretezza, di “perdersi” negli ultimi sedici metri, dopo aver magari fatto cose buone per arrivarci nelle condizioni ideali: e allora, vanno bene anche quattro gol contro una squadra che milita in Serie D e una che così la D nemmeno la sfiorerebbe.