Paratici: “Chiesa? Da lui ci aspettavamo questo. E’ un giocatore da Juventus”

Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato a Sky Sport di Federico Chiesa, acquistato in estate dalla Fiorentina.

Queste le parole del dirigente bianconero: “Sta facendo molto bene, pensavamo che fosse questo giocatore. Un giocatore da Juventus. Poi è chiaro che non è facile esserlo immediatamente, è sempre difficile giocare con una maglia pesante come quella della Juve, del Real o del Barcellona. Abbiamo Chiesa, McKennie, Demiral, si affacciano a un palcoscenico in cui ci sono le prime dieci squadre d’Europa. Non è facile esprimersi a livello tecnico che hanno in poco tempo. Le pressioni sono maggiori, le responsabilità anche”.