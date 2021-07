Paratici e quel ritorno di fiamma per un difensore della Fiorentina

Negli ultimi giorni le percentuali di un eventuale addio alla Fiorentina di Nikola Milenkovic erano notevolmente calate: nonostante la voglia di cambiare aria del giocatore, nessun club si è presentato con la cifra richiesta da parte del club viola. La dirigenza è stata chiara, in caso di offerte inferiori alla richiesta della Fiorentina (attorno ai 20/25 milioni) il giocatore non si muove da Firenze.

Nella giornata di oggi però dall’Inghilterra arrivano importanti voci di mercato. Alasdair Gold, reporter che segue il Tottenham per football.london.Uk, ha rilanciato un importante interesse degli Spurs per il difensore serbo della Fiorentina. Milenkovic è finito tra le priorità dell’ex Juventus Fabio Paratici, ormai da qualche settimana apportato al club londinese, per risistemare la difesa da affidare al neo tecnico Espirito Santos. Il dirigete emiliano già dai tempi alla Juve aveva più volte provato a portare il serbo a Torino. Oltre al viola, gli Spurs starebbero sondando anche Skriniar dell’Inter e Toniyasu del Bologna.