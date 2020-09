Paratici lascia andare Pellegrini e la Fiorentina è in corsa. Ma i piani dei due club (per ora) non coincidono

La Fiorentina è in corsa per aggiudicarsi il classe ’99 della Juventus, Luca Pellegrini. Il ds bianconero, Fabio Paratici, nel prepartita del match contro la Sampdoria, ha confermato che il giocatore non resterà con i bianconeri. Pellegrini fa parte di una schiera di giovani che troveranno posto altrove: “Stiamo cercando di crear loro il percorso giusto per farli diventare un giorno in pianta stabile giocatori della Juventus” ha detto Paratici.

La Fiorentina però, si legge su La Nazione, lo vorrebbe in pianta stabile e i bianconeri non sarebbero propensi a cederlo in modo definitivo. O meglio, non subito. Ecco perché sulle sue tracce ci sarebbe anche il Genoa, più propenso a far arrivare il difensore anche a titolo temporaneo.