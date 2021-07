Paratici spinge su Milenkovic. L’alternativa alla cessione è poco credibile

In casa Fiorentina è destinato ad essere sempre caldo durante questa estate il fronte relativo a Nikola Milenkovic.

Su Tuttosport si legge che il Tottenham di Paratici (ex direttore sportivo della Juventus) è sul giocatore che il club viola cederà se non prolungherà il proprio accordo con lui in scadenza nel giugno 2022.

Un’ipotesi, quest’ultima, poco credibile vista la preclusione che c’è sempre stata da parte dell’entourage del giocatore.