Pardo: “Gattuso il nome giusto per la Fiorentina. Ecco il mio giudizio su Commisso e Vlahovic”

Il noto giornalista Pierluigi Pardo è intervenuto a RTV38 per parlare dei temi del momento legati alla Fiorentina: “Quello gigliato è un processo ambizioso, ma che ad oggi si trova in mezzo al guado. La proprietà ci ha messo energie e fatto investimenti, ma ancora manca qualcosa. La classifica non è piacevole, le prossime due partite contro Sassuolo e Verona non vanno sbagliate. Allenatore? Deve essere di prospettiva, con giovane e idee sul bel calcio perché Firenze è questo. Gattuso non sta facendo male a Napoli, considerato che ha avuto diversi infortuni nei momenti chiave. Può essere il nome giusto per la Viola: poi ci sono anche Juric e De Zerbi, entrambi sono bravi. Per big come Sarri o Spalletti ci vuole un ampio budget: dalla scelta sull’allenatore capiremo tanto della Fiorentina del futuro”.

Continua così Pardo: “Commisso ha portato entusiasmo, fondi e internazionalità alla Fiorentina. Ci ha messo anima e soldi, adesso bisogna supportarlo anche se ha sottovalutato l’aspetto dell’allenatore. Ho una visione positiva del presidente. Come si tiene Vlahovic? Vanno creato le condizioni perché tra un anno, ad aprile, la Fiorentina abbia 60 punti e non 30. Un altro anno a Firenze gli farebbe bene, quando va così ci penserei tanto prima di andarmene. Il progetto deve crescere, come hanno fatto negli anni scorsi Napoli e Lazio. Per lottare per l’Europa servono idee chiare, ad oggi i risultati della Fiorentina sono al di sotto delle sue potenzialità”.