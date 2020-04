Pardo: “Il problema del mondo del calcio non è lo stipendio di Chiesa. Qualcuno tende sempre a banalizzare questo mondo…”

In diretta Instagram con il leader di Italia Viva Matteo Renzi, il giornalista Pierluigi Pardo ha parlato anche della situazione attuale relativa al mondo del calcio: “Mi iscrivo alla corrente delle dichiarazioni dei virologi che ogni giorno ci danno notizie. In questi casi, la scienza deve avere l’ultima parola. C’è bisogno che la Politica prenda decisioni; il calcio deve prendere atto. Il problema del mondo del calcio non è lo stipendio di Ronaldo e Chiesa. Qualcuno tende sempre a banalizzare il mondo del calcio e il mondo dello sport. Lo Sport è uno straordinario pezzo economico dell’Italia. E’ chiaro però che il calcio d’inizio dovranno darlo gli scenziati”.