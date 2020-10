Pardo: “La Fiorentina non poteva più tenere Chiesa ma la consolazione resta per quanto riguarda i tanti soldi che sono arrivati. Peccato per Milik perchè…”

In una lunga intervista rilasciata al Brivido Sportivo, il giornalista e telecronista Pierluigi Pardo ha parlato così della Fiorentina: “I viola non potevano più tenere Chiesa. Però come consolazione per il patron Commisso e i tifosi si può dire che la Fiorentina ha venduto molto bene il suo gioiello. Callejon è un grande colpo, penso che lo spagnolo abbia ancora tanto da dare. Resta il rimpianto per il mancato arrivo di Milik che avrebbe portato la squadra di Iachini in una dimensione diversa. Però la Fiorentina mi sembra una formazione interessante”.

0 0 vote Article Rating