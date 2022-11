Pareggio amaro per la Fiorentina U17 che contro il Napoli spreca l’occasione di raggiungere la vetta

Questa mattina alle 11:00 al ‘Bartolozzi’ di Scandicci è andato in scena il match tra Fiorentina e Napoli del campionato nazionale Under 17. L’incontro è terminato in parità sul punteggio di 2-2, con le reti viola a firma di Caprini e Rubino. Per gli Azzurri, in rete Parisi e D’Angelo. Pareggio tutto sommato amaro dato che gli ospiti occupavano la penultima posizione della graduatoria.

La compagine allenata da mister Galloppa si conferma in seconda posizione a quota 20 punti dopo nove giornate, a meno uno dalla vetta occupata dal Genoa e a più due su Juventus e Parma. I giovanissimi viola restano il miglior attacco della competizione con la bellezza di 39 reti segnate.