Parejo: “Vlahovic è tra i tre migliori attaccanti del mondo. Alla Fiorentina era il capocannoniere della Serie A in una squadra che non lottava per l’Europa”

In un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo AS, il centrocampista del Villarreal Dani Parejo ha parlato anche di Dusan Vlahovic, ex attaccante della Fiorentina oggi in forza alla Juventus che questa sera sfiderà negli ottavi di finale di Champions League.

“E’ un giocatore costato 70 milioni, un giocatore che fa la differenza nella cosa più importante: il gol. Alla Fiorentina era già capocannoniere, in una squadra che non lottava per un piazzamento in Champions o Europa League. I suoi numeri negli ultimi anni sono molto buoni, per me è uno dei tre migliori attaccanti del mondo”.

“Fermarlo è una sfida per noi e per la nostra difesa, una grande sfida. Ma la Champions è questa. Loro hanno grandi giocatori, ma noi abbiamo una squadra, e in questo credo che siamo migliori di loro”.