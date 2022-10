Parisi destinato al salto di qualità. La Fiorentina sfida la Lazio anche sul mercato?

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Lazio si è appena rifatta sotto per avere Fabiano Parisi a gennaio, ma l’Empoli non fa sconti: i biancocelesti offrono 8 milioni? La richiesta è sempre di 10 per il suo mancino nel giro dell’Under 21.

Anche perché il presidente Corsi sa bene che anche alla Fiorentina tengono sempre le antenne dritte per il miglior dribblatore del campionato (statistiche alla mano). E poi c’è il sacrificio di dover rinunciare ad un punto di forza della squadra di Zanetti a metà stagione. Ormai, però, il terzino originario di Solofra è destinato a fare il salto di qualità.