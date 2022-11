Parisi nome che continua a intrigare la Fiorentina, ma rispetto all’estate si prospetta un colpo difficile

La Fiorentina è pronta a preparare le mosse per il prossimo mercato invernale e il summit per fare il punto della situazione è fisato per la prossima settimana. Tra i nomi che più interessa c’è sicuramente quello di Fabiano Parisi, terzino sinistro dell’Empoli che è stato vicino ad indossare la maglia viola già in estate.

Ci sarà però da capire se saranno ricuciti i rapporto tra le due società toscane per la prossima finestra di calciomercato, dopo la vicenda Bajrami-Zurkowski. Inoltre, Parisi arriverebbe a Firenze come alternativa a Biraghi. I due fanno parte della stessa scuderia di procuratori e la concorrenza non sarebbe di certo gradita. Le concorrenti, poi, sono aumentate: Lazio e Napoli su tutte. Lo riporta il Corriere dello Sport – Stadio.