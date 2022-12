Parisi: “Salvo l’Empoli e poi vado in una squadra che creda davvero in me. Mi interessa giocare”

Fabiano Parisi cambierà squadra…ma solo a giugno. Il terzino sinistro dell’Empoli, che è stato trattato dalla Fiorentina e nuovamente accostato di recente al club viola, fa capire chiaramente che fino all’estate non si muoverà: “Mi fa piacere l’interessamento di tante squadre – dichiara il giocatore a La Gazzetta dello Sport – ma sono concentrato sull’Empoli e la salvezza. Ogni giorno lavoro duro e cerco di diventare più bravo. Riparliamone a giugno, dopo aver salvato l’Empoli, a cui sono molto riconoscente”.

Italia o Inghilterra, poco cambia per Parisi che dice: “Non fa differenza. L’unica cosa importante sarà che la squadra dove vado creda davvero in me. Perché a me interessa giocare”.