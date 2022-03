Parisi: “Vincere contro la Fiorentina è stata un’emozione unica. I derby sono sempre partite speciali”

A poche ore dal derby di domenica tra Fiorentina e Empoli, in programma allo stadio “Franchi” alle ore 12:30, ad A Tutto Gol, trasmissione di Toscana Tv, ha parlato il terzino dell’Empoli Fabiano Parisi: “I derby sono sempre partite più sentite. Vincere all’andata è stata un’emozione unica, perchè vincere in rimonta è sempre più bello. Sia per quanto riguarda il clima che c’era, sia per il gruppo”.

Poi ha concluso: “All’andata i tifosi ci hanno spinto dal primo all’utlimo minuto. Non era facile portare via tre punti contro la Fiorentina“.