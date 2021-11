Parla il molestatore di Greta Beccaglia: “Non sto bene. Non sono una persona cattiva. Sputato? Ho tossito”

Si chiama Andrea il molestatore dell’aspirante giornalista nel post partita di Empoli–Fiorentina. Colui che ha palpato il fondoschiena di Greta Beccaglia fa il ristoratore in provincia di Ancona ed ha una compagna ed una figlia. Andrea si è raccontato a La Zanzara su Radio 24: “Ho chiesto scusa e ci mancherebbe. Non volevo parlare con nessuno, solo andare alla macchina. Ho sbagliato. Voglio incontrarla, quando lei vorrà”.

Incalzato dalle domande, al “è da denuncia?” ha risposto “E cosa devo dire, ho sbagliato”. L’aggressore replica invece all’accusa di aver sputato prima di eseguire il gesto: “Stavo tossendo e son passato. E’ uno sbaglio – continua Andrea – non è scattato niente. A casa mi hanno detto ‘come ti è venuto in mente?!’, me l’ha detto anche la mia compagna. Sanno che non sono questa persona cattiva, stiamo passando tutti i dispiaceri possibili del mondo”.

Ha poi concluso: “Non sto bene, guarda dove è finita questa cosa per uno sbaglio. Uno lavora una vita, crea una vita e poi guarda cosa succede”.