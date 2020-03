Parla l’imputato dell’omicidio Ficini: “Non mi sono reso conto di averlo investito, ero nel panico”

Come ricorderete, il 22 aprile 2017 perdeva la vita nei pressi dello stadio Da Luz il tifoso dello Sporting Lisbona e della Fiorentina Marco Ficini. L’accusa di aver investito Ficini, uccidendolo, è ricaduta su Luis Pina che oggi torna a parlare dell’accaduto al portale portoghese ojogo.pt: “Mi sono reso conto che molte persone erano già alla rotonda. È stato lì che sono apparsi davanti alla macchina (si riferisce al fatto che la sua vettura è stata colpita da spranghe e pietre, ndr), ho provato a spaventarli, ad andare via guidando, ma in pochi secondi è avvenuta la fatalità. Sono entrato in macchina, nel momento in cui ho accelerato ho sentito un forte rumore, come se avessi superato qualcosa, e ho colpito un’auto grigia davanti a me. È stata una questione di secondi, pensavo di aver semplicemente urtato un’altra macchina. Ero nel panico”. Le accuse nei confronti di Pina si riferiscono, oltre al grave fatto di aver investito mortalmente Ficini, anche all’aggravante di aver lasciato il luogo del delitto senza prestare soccorso.