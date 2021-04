“Parlo tutti i giorni con Lippi e posso dire che sarà il direttore tecnico di un progetto importante. La Fiorentina ha bisogno di uno come lui”

A TMW Radio ha parlato l’ex collaboratore di Marcello Lippi Massimiliano Maddaloni. Queste le sue parole sul futuro dell’ex CT della nazionale italiana campione del mondo: “Ci parlo quasi tutti i giorni, e credo e posso dare per sicuro che il suo futuro sia essere parte dirigenziale di un progetto importante. La piazza più stuzzicante? Normale che essendo stato per tanti anni alla Juventus si potrebbe pensare a Torino, ma secondo me sarebbe ancora più affascinante vederlo in una piazza che ha bisogno come il pane di una figura come lui, per esempio la Fiorentina“.

E ancora: “Molti allenatori che ci sono ora sono figli di quel mondiale del 2006 e sono sicuro che nel momento in cui Marcello diventerà DT chiamerà uno dei ragazzi che ha allenato, tipo Gattuso oppure Cannavaro“