Parma-Fiorentina: “Liverani pensa al tridente col ritorno di Inglese. E Iachini che fa?”

A pochi giorni dalla sfida tra Parma e Fiorentina Liverani starebbe pensando di affrontare i viola schierando un tridente offensivo inedito. L’infortunio di Cornelius infatti, e il ritorno in campo di Inglese, permette al tecnico ex Lecce di non perdere peso offensivo nel suo attacco. Certo del posto da titolare è anche Gervinho, forte della buonissima prestazione messa in campo contro l’Inter nella scorsa giornata, condita anche dalla doppietta. Alle spalle dell’ivoriano e del rientrante Inglese però se la giocano Grassi e Karamoh. Se Liverani dovesse optare per quest’ultimo la formazione ducale se la giocherebbe in modo spregiudicato contro la squadra di Commisso. Vedremo se Iachini avrà lo stesso coraggio del collega crociato, oppure se dovremo accontentarci del solito tandem atipico.

