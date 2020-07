Parma-Fiorentina: segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews!

Un pareggio e due pesanti sconfitte dopo la ripartenza della Serie A. La Fiorentina deve cambiare marcia per uscire da una zona scomoda di classifica e avvicinarsi il prima possibile a una salvezza tranquilla. L’appuntamento è stasera al Tardini dalle 19.30 con Parma-Fiorentina. Come sempre Fiorentinanews.com vi darà la possibilità di seguire la partita con la sua diretta testuale. Se non volete perdervi neanche un’emozione della sfida aggiornate continuamente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo F5 se state utilizzando un computer.

