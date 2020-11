Parma sempre punto di svolta stagionale: dalla salvezza rimandata alla doppietta di Pulgar e stavolta tocca alla panchina

Sfida tradizionalmente complicata quella del “Tardini”, dove la Fiorentina incontrava fior di squadre negli anni ’90 e formazioni ben più arroccate nel nuovo millennio. Un po’ come le ultime versioni, targate D’Aversa: a Parma infatti, la squadra di Montella si giocò la salvezza nel maggio 2019 e rischiò di comprometterla in modo clamoroso perdendo per 1-0 con l’autogol di Gerson. La scorsa estate, era ancora stagione 2020/21, invece la Fiorentina era reduce da un brutto k.o. interno con il Sassuolo e rischiava anche lì di restare invischiata nel polverone della bassa classifica ma una doppietta di Pulgar dal dischetto tolse le castagne dal fuoco.

Arriviamo a questa stagione e sul piatto c’è un altro possibile punto di svolta ma che stavolta riguarda la panchina: per parlare di lotta salvezza è ancora presto, non invece per parlare di cambio allenatore. A prescindere dal risultato infatti, potrebbe essere l’ultima di Beppe Iachini e al suo posto potrebbe arrivare Cesare Prandelli, altro personaggio che tra Firenze e Parma ha costruito la sua carriera. Parma decisiva, come spesso accaduto, anche stavolta.