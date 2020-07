Paro: “Juric sta valutando con la società un progetto per l’anno prossimo. Amrabat ha le carte in regola per…”

Durante la sfida di questo pomeriggio tra Verona ed Atalanta sulla panchina dei padroni di casa, a causa della squalifica inflitta a Ivan Juric, c’era il suo secondo allenatore Matteo Paro. Ed è lui che, al termine della partita, oltre ad esaltare il futuro centrocampista della Fiorentina Amrabat ha parlato del futuro di Ivan Juric. Queste le sue parole: “Se vedo Juric ancora sulla panchina gialloblu? Credo che il mister stia valutando con la società un progetto per l’anno prossimo. Quest’anno la squadra ha alzato tanto il livello e si sta parlando di questo, della possibilità di trovare un accordo. In cosa si può migliorare ancora la squadra? Il gruppo ci tiene a confermare quanto fatto finora, si può migliorare però il nostro percorso è stato un continuo crescendo e stiamo dimostrando il nostro valore. Amrabat è un campione? Il giocatore è cresciuto tantissimo, ha acquistato sicurezza e credo abbia tutte le carte in regola per dimostrare il suo valore anche in una grande squadra”

