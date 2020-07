Paro: “Nel secondo tempo abbiamo calato il ritmo e la Fiorentina ne ha approfittato. C’è rammarico per non averla chiusa”

Il vice-allenatore dell’Hellas Verona, Matteo Paro, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita pareggiata con la Fiorentina: “Io penso che il gruppo debba essere soddisfatto perché ha fatto una grande prestazione contro una squadra composta da elementi molto forti. Ovvio che prendere goal a venti secondi dalla fine dopo una prestazione così porti un po’ di amarezza, credo sia umano e deve essere così, ma questo è il calcio. Penso comunque che dobbiamo essere contenti di aver dimostrato per l’ennesima volta di poter competere contro squadre molto forti. Nel primo tempo abbiamo tenuto il campo, imposto il nostro gioco e trovato il vantaggio meritatamente. Poi però è complicato tenere questi ritmi giocando ogni tre giorni, e così la Fiorentina giustamente ha preso campo. Peccato non aver sfruttato le occasioni che abbiamo avuto per chiuderla. Amrabat? E’ una sorpresa stupenda di questo Verona: anche lui come la squadra sta acquistando sicurezza e consapevolezza, in più ha doti fisiche e tecniche importanti. Sia lui che molti altri giocatori quest’anno hanno raggiunto un livello davvero molto alto”.

