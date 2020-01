Parola d’ordine: Continuità alle certezze. E per sostituire Dalbert…

L’idea tattica di Iachini è chiara: dare continuità alle certezze acquisite dalla squadra nelle ultime tre settimane, evitando modifiche che potrebbero allontanare i punti di riferimento che hanno permesso alla Fiorentina di ottenere 7 punti in 3 partite di campionato e la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia ai danni dell’Atalanta. E quindi, come evidenzia il Corriere dello Sport-Stadio, sempre nel segno della difesa a tre che rimane immutata con Pezzella tra Milenkovic e Caceres, mentre Lirola continuerà ad agire da centrocampista aggiunto in proiezione offensiva e, come accennato, Venuti dovrebbe ritrovare una maglia da titolare a distanza di due mesi esatti dall’ultima volta in Verona-Fiorentina dello scorso 24 novembre quando “costrinse” proprio Lirola alla panchina.