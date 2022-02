Parole, parole, parole… Anche Inter e Milan gettano (momentaneamente) la spugna nel tentativo di realizzare uno stadio nuovo

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Inter e Milan avrebbero messo in standby il progetto che prevede l’abbattimento dello stadio Meazza per poter costruire un impianto nuovo per le due società milanesi. Gli intoppi per la realizzazione del nuovo stadio sarebbero troppi e fare passi avanti sembra davvero difficile, nonostante l’appoggio delle istituzioni politiche.

Mentre a Firenze si aspetta di conoscere il progetto per il restyling dell’Artemio Franchi, altre due club italiani sembrano aver gettato (momentaneamente) la spugna nel tentativo di realizzare un impianto sportivo moderno.