Parolo: “Torreira era fondamentale per Italiano, Amrabat ha limiti in impostazione. Bonaventura sacrificato, mancano gol e movimento davanti. I giocatori sembrano nervosi, soprattutto in casa”

A Radio Bruno, in vista della sfida tra la sua Lazio e la Fiorentina, ha parlato l’ex centrocampista biancoceleste Marco Parolo, oggi opinionista e commentatore tecnico per Dazn. L’ex calciatore ha toccato vari temi. Ecco le sue parole: “La Fiorentina ha perso un giocatore fondamentale per Italiano come Torreira, perfetto per le caratteristiche che aveva. In queste giornate hanno perso tanti punti. Sembra ci sia tanto nervosismo tra i giocatori, soprattutto nella partite in casa, perché la tifoseria viola si fa sentire, come mi hanno raccontato Montolivo, Behrami e Matri. La Fiorentina, dunque, deve trovare i giocatori cosiddetti trascinatori per uscire da questo momento buio. L’arma nei giocatori c’è, ma devono lavorare in modo perfetto per fare male a questa Lazio. Ha bisogno di giocatori che facciano entrambe le fase e giocatori con più qualità là davanti, ovvero quello che è mancato in questa prima parte di stagione”.

Prosegue Parolo: “Amrabat è un giocatore importante e dinamico, ma ha dei limiti a livello di impostazione. Bonaventura invece è fin troppo sacrificato. Manca movimento dei compagni e spesso i giocatori sono costretti a toccare il pallone per quattro/cinque volte, invece di poter giocare velocemente. Mercato? Chi segna costa. La Fiorentina ha pochi gol nei giocatori che ha in rosa. Ikone e Kouame non hanno mai segnato tanto. Mancano i gol di Vlahovic. Jovic ha segnato solo a Francoforte e anche Cabral sta mancando. In questo momento non ha attaccanti da 20 reti a stagione. La Fiorentina sta crescendo come società. Quest’anno era prevedibile, perché pochi giocatori della rosa sono abituati a giocare ogni tre giorni. A fine stagione dovranno tirare le somme e fare gli acquisti mirati come ha fatto anche la Lazio negli ultimi anni. Più che colpi da fuori, c’è bisogno di giocatori pronti per il calcio italiano”.