Parte col piede giusto l’Italia Under 17 di Corradi. Il viola Martinelli subisce due gol indolori, spazio anche per Sadotti e Renda

Inizia decisamente col piede giusto l’Italia Under 17 di mister Bernardo Corradi nella prima fase di qualificazione all’Europeo di categoria, di scena in Ungheria nel 2023. Nel gruppo degli Azzurrini sono impegnati ben tre giocatori della Fiorentina. Si tratta del portiere della Primavera di Aquilani, Tommaso Martinelli, e dei difensori Renda e Sadotti, in forza invece all’Under 17 viola di mister Galloppa. L’Italia passa 5-2 a Pristina col Kosovo: in gol Pafundi, talento dell’Udinese autore di una doppietta, di Finocchiaro, Scotti e Mannini e altre tre reti. Per i padroni di casa in rete Gashijan e poi Mulaj.

Titolare al centro della porta azzurra Tommaso Martinelli, spazio a gara in corso per Sadotti, entrato al 60′ al posto di Verde. Entra invece a 7′ dalla fine Thomas Renda, che gioca solo un piccolo spezzone di partita. Da sottolineare inoltre che l’Italia ha fallito ben due rigori, prima con Pafundi e poi con Scotti. Una vittoria però agevole quindi per la compagine di Corradi, che tornerà in campo sabato prossimo alle 16 contro la Finlandia.