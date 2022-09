Parte male la rincorsa dell’Italia U19 all’Europeo 2023, sconfitta in extremis contro la modesta Estonia. Amatucci unico viola in campo

Da qualche minuto è finita la prima partita dell’Italia U19 del girone per le qualificazioni per Euro2023. Sconfitta pesante contro i pari età della modesta Estonia, che ha messo a segno un uno-due negli ultimi tre minuti di partita: a segno al 90′ Kondratski e al 93′ Õunapuu.

Unico giocatore della Fiorentina in campo è stato Lorenzo Amatucci, partito da titolare e sostituito da Vignato al 67′. Novanta minuti in panchina invece per gli altri due viola Kayode e Favasuli.