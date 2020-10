Partenza in Quarta: tutto pronto per vedere l’argentino al centro della difesa della Fiorentina

Dopo l’esordio più che positivo di Martinez Quarta domenica scorsa contro l’Udinese, sembrano esserci alcune vicissitudini che spalancherebbero le chance per il neoacquisto viola. Al centro della retroguardia della Fiorentina siamo abituati a vedere Pezzella, che complice l’infortunio che lo sta tormentando da inizio stagione, rischia di non essere al suo posto domenica prossima contro la Roma. Nell’eventualità in cui il capitano viola non recuperasse dal fastidio alla caviglia, Iachini come ovvierà alla sua assenza?

Contro l’Udinese l’ingresso di Quarta ha mescolato le carte della difesa di Iachini, visto che Milenkovic ha preso il posto in campo di Pezzella al centro della difesa, lasciando la sua zona di campo all’ex River. Dopo i minuti iniziali di ambientamento, Quarta ha messo subito in mostra le sue qualità migliori. Bravo nell’anticipare l’avversario e ottima capacità nel ripartire dal basso. La sua buona tecnica gli permette di giocare il pallone con i centrocampisti, oppure optare per la soluzione verticale verso le punte. Da un suo passaggio infatti è nato i gol del 3 a 1 di Castrovilli. Unica sbavatura dell’argentino la marcatura approssimativa su Okaka, sulla cui conclusione Dragowski si è superato compiendo una parata prodigiosa. Vedremo se Iachini, nel caso in cui dovesse rinunciare ancora a Pezzella, schiererà ancora Milenkovic al centro del terzetto difensivo oppure se sarà direttamente Quarta ad ereditare il posto del suo connazionale

Vista la buona tecnica e il tempismo nell’anticipo l’avversario non è da escludere un suo futuro impiego in quella posizione. Questa tipo di scelta permetterebbe a Iachini di mantenere Milenkovic nella sua posizione, visto che il serbo è un abile marcatore. Certo è che per stare al centro della difesa serve carisma e tempo, dato che di fatto è la prima cabina di regia della squadra viola. La personalità non sembra mancare all’ex River, serve altresì il tempo per imparare gli automatismi difensivi della squadra viola.