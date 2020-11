Partenza non “fast” della Fiorentina. Mai così male negli ultimi venticinque anni

Otto punti in sette giornate. Protagonista è la Fiorentina che, numeri alla mano, è stata protagonista di una delle peggiori partenze della sua storia in Serie A. O almeno, degli ultimi 25 anni, da quando cioè sono stati introdotti i 3 punti a vittoria (’94/’95). Ma non andando troppo a ritroso nel tempo, basta guardare appena a dodici mesi fa e ci accorgiamo che il risultato era comunque migliore. Ad oggi due vittorie, due pareggi e ben tre sconfitte. E solo Inter e Roma tra le big affrontati fin qui. Lo scorso anno i punti dopo 7 giornate erano addirittura tre in più: 11. La Fiorentina di Montella, a questo punto del campionato, aveva già giocato contro Napoli, Juventus, Atalanta e Milan. Numeri pericolosi, se pensiamo che il bottino racimolato da Pezzella e compagni è lo stesso dello Spezia, se guardiamo a Juric che col suo Verona, seppur rimaneggiato, ha già conquistato 11 punti con un partita in meno. Di solito si dice che chi ben comincia è a metà dell’opera, ma la classifica di oggi non sorride alla Fiorentina, che dovrà necessariamente rimboccarsi le maniche.

0 0 vote Article Rating